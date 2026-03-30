В Таганроге при атаке дронов повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов

09:05 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

12 многоквартирных и 27 частных домов повреждены в Таганроге в ходе отражения массированной воздушной атаки. Одна из пострадавших госпитализирована, сообщила глава города Светлана Камбулова.

«В результате отражения массированной воздушной атаки в Таганроге 1 человек погиб, 8 обратились за медицинской помощью, 1 женщина госпитализирована. Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе № 26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе № 27. Повреждения получили также 3 предприятия» — написала она в своем телеграм-канале.

