В Таганроге при атаке дронов повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов
09:05 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
12 многоквартирных и 27 частных домов повреждены в Таганроге в ходе отражения массированной воздушной атаки. Одна из пострадавших госпитализирована, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«В результате отражения массированной воздушной атаки в Таганроге 1 человек погиб, 8 обратились за медицинской помощью, 1 женщина госпитализирована. Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе № 26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе № 27. Повреждения получили также 3 предприятия» — написала она в своем телеграм-канале.
