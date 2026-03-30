Президент США считает, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв
09:20 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп полагает, что верховный лидер Ирана и сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии или уже мертв.
«Сын (Моджтаба Хаменеи — прим. ТАСС) либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии, — сказал Трамп в интервью газете Financial Times — Мы ничего о нем не слышали. Он пропал».
