Президент США считает, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп полагает, что верховный лидер Ирана и сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии или уже мертв.

«Сын (Моджтаба Хаменеи — прим. ТАСС) либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии, — сказал Трамп в интервью газете Financial Times — Мы ничего о нем не слышали. Он пропал».