Полноценное внедрение децентрализованных механизмов в управление Сбера пока невозможно, отметили в банке

Сбер рассматривает развитие децентрализованных технологий как одно из стратегических направлений. Речь идет о модели децентрализованной автономной организации – DAO, способе коллективного управления, построенном на технологиях блокчейна. Банк усиливает фокус на блокчейн и ИИ, видя в DAO потенциальных конкурентов традиционным институтам, а также инструмент, способный предложить рынку новые модели координации и управления. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ведомостям».

«На текущем этапе полноценное внедрение DAO в корпоративное управление Сбера невозможно, поскольку у банка есть акционеры и мы не можем допускать конфликтов интересов, аналогичных тем, что возникают в некоторых DAO с аффилированными структурами, имеющими разнонаправленную мотивацию, – отметил он. – Однако это не означает, что направление остается без внимания. Банк готов помогать клиентам реализовывать собственные эксперименты с DAO и децентрализованными механизмами».