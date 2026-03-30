0
0
163
НОВОСТИ

Полноценное внедрение децентрализованных механизмов в управление Сбера пока невозможно, отметили в банке

11:28 30.03.2026

Сбер рассматривает развитие децентрализованных технологий как одно из стратегических направлений. Речь идет о модели децентрализованной автономной организации – DAO, способе коллективного управления, построенном на технологиях блокчейна. Банк усиливает фокус на блокчейн и ИИ, видя в DAO потенциальных конкурентов традиционным институтам, а также инструмент, способный предложить рынку новые модели координации и управления. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ведомостям».

«На текущем этапе полноценное внедрение DAO в корпоративное управление Сбера невозможно, поскольку у банка есть акционеры и мы не можем допускать конфликтов интересов, аналогичных тем, что возникают в некоторых DAO с аффилированными структурами, имеющими разнонаправленную мотивацию, – отметил он. – Однако это не означает, что направление остается без внимания. Банк готов помогать клиентам реализовывать собственные эксперименты с DAO и децентрализованными механизмами».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку