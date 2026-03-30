Памфилова выдвинута на пост председателя нового состава ЦИК
12:00 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член ЦИК РФ Николай Левичев предложил кандидатуру Эллы Памфиловой на пост председателя нового состава комиссии.
«Вношу предложение, согласованное со всеми коллегами, на должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ выдвинуть кандидатуру Памфиловой Эллы Александровны», — сказал он на первом организационном заседании девятого состава Центральной избирательной комиссии РФ.
Элла Памфилова приняла предложение выдвинуться на пост председателя нового состава комиссии, передает корреспондент ТАСС.
- 12:32 30.03.2026
- Памфилова первой в истории России переизбрана председателем ЦИК на третий срок
- 12:20 30.03.2026
- В шести областях Украины фиксируются отключения света из-за повреждения энергообъектов
- 12:05 30.03.2026
- Проход через Ормузский пролив станет платным после принятия Ираном нового закона — депутат
- 11:55 30.03.2026
- Центр «Я — доброволец» отправил более 330 тонн гуманитарного груза в зону СВО
- 11:32 30.03.2026
- Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу
- 11:28 30.03.2026
- Полноценное внедрение децентрализованных механизмов в управление Сбера пока невозможно, отметили в банке
- 11:20 30.03.2026
- Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности
- 11:18 30.03.2026
- Сбер: Децентрализованные механизмы управления пока существуют в виде экспериментов
- 11:08 30.03.2026
- Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации
- 11:05 30.03.2026
- База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim
