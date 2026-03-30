Памфилова выдвинута на пост председателя нового состава ЦИК

Член ЦИК РФ Николай Левичев предложил кандидатуру Эллы Памфиловой на пост председателя нового состава комиссии.

«Вношу предложение, согласованное со всеми коллегами, на должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ выдвинуть кандидатуру Памфиловой Эллы Александровны», — сказал он на первом организационном заседании девятого состава Центральной избирательной комиссии РФ.

Элла Памфилова приняла предложение выдвинуться на пост председателя нового состава комиссии, передает корреспондент ТАСС.