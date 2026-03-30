Памфилова первой в истории России переизбрана председателем ЦИК на третий срок

12:32 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Элла Памфилова стала первым в истории России председателем Центральной избирательной комиссии, переизбранным на третий срок полномочий. Такое решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК.

Все 15 членов ЦИК проголосовали за нее единогласно.

Памфилова возглавляет Центризбирком с 2016 года. До этого председателями комиссии по два срока были Александр Вешняков и Владимир Чуров, а первый председатель ЦИК Николай Рябов и сменивший его в 1996 году Александр Иванченко — по одному.

