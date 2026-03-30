В Иране заявили, что Тегеран умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противники Ирана упрашивают его вступить в переговоры по открытию Ормузского пролива. Об этом заявил первый вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф.

«Наши вооруженные силы — одни из самых мощных в мире. Мы разбили агрессоров, теперь они умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу. Но нужно посмотреть, насколько они действительно готовы идти на уступки. Они должны произнести золотую фразу: „мы больше не будем нападать на Иран и признаем все международные права Ирана“. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Арефа пресс-служба правительства.