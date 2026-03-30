Церемония схождения Благодатного огня пройдет в ограниченном формате — полиция Израиля

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония схождения Благодатного огня в Великую Субботу, 11 апреля, пройдет в ограниченном формате, святые места в Старом городе Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов. Об этом сообщила полиция Израиля по итогам встречи с латинским патриархом Иерусалима кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, которого 29 марта не пропустили в храм Гроба Господня.

«Сегодня (30 марта — прим. ТАСС) утром состоялась встреча с Пьербаттистой Пиццабаллой, на которой было решено, что, учитывая, что текущая ситуация не позволяет проводить массовые церемонии, пасхальные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате. В связи с особой ситуацией и указаниями командования тыла святые места в Старом городе останутся закрытыми для широкого доступа молящихся, исходя из законной и моральной обязанности полиции по защите и сохранению человеческой жизни», — говорится в заявлении полицейской пресс-службы.