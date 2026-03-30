Церемония схождения Благодатного огня пройдет в ограниченном формате — полиция Израиля
13:12 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церемония схождения Благодатного огня в Великую Субботу, 11 апреля, пройдет в ограниченном формате, святые места в Старом городе Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов. Об этом сообщила полиция Израиля по итогам встречи с латинским патриархом Иерусалима кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, которого 29 марта не пропустили в храм Гроба Господня.
«Сегодня (30 марта — прим. ТАСС) утром состоялась встреча с Пьербаттистой Пиццабаллой, на которой было решено, что, учитывая, что текущая ситуация не позволяет проводить массовые церемонии, пасхальные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате. В связи с особой ситуацией и указаниями командования тыла святые места в Старом городе останутся закрытыми для широкого доступа молящихся, исходя из законной и моральной обязанности полиции по защите и сохранению человеческой жизни», — говорится в заявлении полицейской пресс-службы.
НОВОСТИ
- 14:12 30.03.2026
- Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg
- 14:00 30.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военных в зоне СВО
- 13:32 30.03.2026
- ВС РФ освободили Луговское в Запорожской области
- 13:00 30.03.2026
- В Иране заявили, что Тегеран умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу
- 12:32 30.03.2026
- Памфилова первой в истории России переизбрана председателем ЦИК на третий срок
- 12:20 30.03.2026
- В шести областях Украины фиксируются отключения света из-за повреждения энергообъектов
- 12:05 30.03.2026
- Проход через Ормузский пролив станет платным после принятия Ираном нового закона — депутат
- 12:00 30.03.2026
- Памфилова выдвинута на пост председателя нового состава ЦИК
- 11:55 30.03.2026
- Центр «Я — доброволец» отправил более 330 тонн гуманитарного груза в зону СВО
- 11:32 30.03.2026
- Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу
