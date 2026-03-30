ВС РФ освободили Луговское в Запорожской области

13:32 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Луговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.

НОВОСТИ

14:12 30.03.2026
Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg
0
28
14:00 30.03.2026
ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военных в зоне СВО
0
65
13:12 30.03.2026
Церемония схождения Благодатного огня пройдет в ограниченном формате — полиция Израиля
0
161
13:00 30.03.2026
В Иране заявили, что Тегеран умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу
0
196
12:32 30.03.2026
Памфилова первой в истории России переизбрана председателем ЦИК на третий срок
0
221
12:20 30.03.2026
В шести областях Украины фиксируются отключения света из-за повреждения энергообъектов
0
252
12:05 30.03.2026
Проход через Ормузский пролив станет платным после принятия Ираном нового закона — депутат
0
245
12:00 30.03.2026
Памфилова выдвинута на пост председателя нового состава ЦИК
0
233
11:55 30.03.2026
Центр «Я — доброволец» отправил более 330 тонн гуманитарного груза в зону СВО
0
254
11:32 30.03.2026
Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу
0
289

