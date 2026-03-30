ВС РФ освободили Луговское в Запорожской области
13:32 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Луговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 14:12 30.03.2026
- Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg
- 14:00 30.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военных в зоне СВО
- 13:12 30.03.2026
- Церемония схождения Благодатного огня пройдет в ограниченном формате — полиция Израиля
- 13:00 30.03.2026
- В Иране заявили, что Тегеран умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу
- 12:32 30.03.2026
- Памфилова первой в истории России переизбрана председателем ЦИК на третий срок
- 12:20 30.03.2026
- В шести областях Украины фиксируются отключения света из-за повреждения энергообъектов
- 12:05 30.03.2026
- Проход через Ормузский пролив станет платным после принятия Ираном нового закона — депутат
- 12:00 30.03.2026
- Памфилова выдвинута на пост председателя нового состава ЦИК
- 11:55 30.03.2026
- Центр «Я — доброволец» отправил более 330 тонн гуманитарного груза в зону СВО
- 11:32 30.03.2026
- Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать