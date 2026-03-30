ВС РФ освободили Луговское в Запорожской области

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Луговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.