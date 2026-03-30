ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военных в зоне СВО
14:00 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1 360 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 265 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 190. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 155 и свыше 415 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 275 солдат в зоне группировки «Восток» и до 60 в зоне ответственности группировки «Днепр».
