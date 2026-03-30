Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg
14:12 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco завершает расчет стоимости нефти на май. Трейдеры ожидают беспрецедентного роста до $40 за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его информации, Saudi Aramco в ближайшие дни представит покупателем цену за свои сорта нефти. При этом трейдеры, основываясь на правилах ценообразования, ожидают повышения до $40 за баррель, в то время как в апреле стоимость барреля составляет $2,5.
Bloomberg подчеркивает, что окончательное решение еще не принято, и компания ведет переговоры со своими клиентами.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать