0
0
56
НОВОСТИ

Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg

14:12 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco завершает расчет стоимости нефти на май. Трейдеры ожидают беспрецедентного роста до $40 за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Saudi Aramco в ближайшие дни представит покупателем цену за свои сорта нефти. При этом трейдеры, основываясь на правилах ценообразования, ожидают повышения до $40 за баррель, в то время как в апреле стоимость барреля составляет $2,5.

Bloomberg подчеркивает, что окончательное решение еще не принято, и компания ведет переговоры со своими клиентами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку