Вучич заявил, что контракт на поставки российского газа в Сербию продлен на 3 месяца

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич сообщил по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что истекающий 31 марта контракт на поставки российского газа в страну будет продлен еще на 3 месяца «на очень выгодных условиях».

«Для меня было очень важно, и я поблагодарил за это президента [РФ Владимира] Путина, что мы получили еще одно продление газового контракта на три месяца на очень выгодных условиях», — подчеркнул Вучич в ходе обращения к нации.