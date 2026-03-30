Вучич заявил, что контракт на поставки российского газа в Сербию продлен на 3 месяца
15:00 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич сообщил по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что истекающий 31 марта контракт на поставки российского газа в страну будет продлен еще на 3 месяца «на очень выгодных условиях».
«Для меня было очень важно, и я поблагодарил за это президента [РФ Владимира] Путина, что мы получили еще одно продление газового контракта на три месяца на очень выгодных условиях», — подчеркнул Вучич в ходе обращения к нации.
