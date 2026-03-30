Иран может выйти из ДНЯО — МИД

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Ирана рассматривает принятие мер по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Вопрос выхода из ДНЯО рассматривается в парламенте. В чем польза участия в договоре, если международные игроки не позволяют нам пользоваться преимуществами и правами, предусмотренными в нем? Исламская Республика Иран никогда не стремилась и не стремится к созданию ядерного оружия», — приводит его слова телеканал SNN. Ранее член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Алаэддин Боруджерди заявил, что участие Ирана в ДНЯО после агрессии США и Израиля не имеет смысла, Тегеран должен выйти из него, и большинство иранских депутатов разделяют это мнение.