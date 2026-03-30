НОВОСТИ

Иран может выйти из ДНЯО — МИД

15:12 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Ирана рассматривает принятие мер по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Вопрос выхода из ДНЯО рассматривается в парламенте. В чем польза участия в договоре, если международные игроки не позволяют нам пользоваться преимуществами и правами, предусмотренными в нем? Исламская Республика Иран никогда не стремилась и не стремится к созданию ядерного оружия», — приводит его слова телеканал SNN. Ранее член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Алаэддин Боруджерди заявил, что участие Ирана в ДНЯО после агрессии США и Израиля не имеет смысла, Тегеран должен выйти из него, и большинство иранских депутатов разделяют это мнение.

НОВОСТИ

16:00 30.03.2026
Европу ждет экономическая катастрофа при наземной операции США против Ирана — Вучич
0
1
15:32 30.03.2026
ЕК приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро
0
91
15:00 30.03.2026
Вучич заявил, что контракт на поставки российского газа в Сербию продлен на 3 месяца
0
135
14:32 30.03.2026
ВС РФ освободили Новоосиново в Харьковской области
0
186
14:28 30.03.2026
Собянин: Вольерный комплекс для панды Катюши откроется в этом году
0
189
14:12 30.03.2026
Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg
0
217
14:00 30.03.2026
ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военных в зоне СВО
0
216
13:32 30.03.2026
ВС РФ освободили Луговское в Запорожской области
0
279
13:12 30.03.2026
Церемония схождения Благодатного огня пройдет в ограниченном формате — полиция Израиля
0
274
13:00 30.03.2026
В Иране заявили, что Тегеран умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу
0
322

Возврат к списку