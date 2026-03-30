Низкое качество математики в школах мешает поступлению в училища ВМФ — Патрушев

16:12 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Низкое качество преподавания математики, физики и химии в школах негативно влияет на подготовку при поступлении в судостроительные, мореходные вузы и училища ВМФ. На это указал помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам повышения качества математического и естественно-научного образования в интересах подготовки инженерных кадров для морской отрасли и Военно-морского флота (ВМФ).

«Острота проблем в сфере качества школьного образования по математике и естественно-научным дисциплинам сохраняется, а их негативное влияние на подготовку инженерных и военных кадров остается значительным», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, число выпускников, выбравших данные предметы для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), увеличивается медленно и не обеспечивает необходимого количества абитуриентов по инженерным специальностям. Так, в 2025 году ЕГЭ по физике сдавали 99 тысяч человек, что на 9,3% больше, чем годом ранее (в 2024 году — 91 тысяча человек).

«При этом по программам бакалавриата и специалитета по инженерной области образования, где необходимо как минимум иметь положительные результаты по профильной математике и физике, было выделено более 190 тысяч бюджетных мест», — уточнил помощник президента.

Увеличение числа желающих сдать ЕГЭ по физике в текущем году до 146 тысяч человек также не обеспечит качественный прием на 194 тысячи бюджетных мест инженерной области образования, резюмировал он.

НОВОСТИ

17:12 30.03.2026
Польша потратит $120 млн на строительство «электронного забора» на границе с Украиной
0
64
17:00 30.03.2026
Иран возложил на Израиль ответственность за атаку на опреснительную станцию в Кувейте
0
102
16:32 30.03.2026
Польша начнет производство ракет для систем ПВО малой дальности — Минобороны
0
142
16:00 30.03.2026
Европу ждет экономическая катастрофа при наземной операции США против Ирана — Вучич
0
215
15:32 30.03.2026
ЕК приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро
0
239
15:12 30.03.2026
Иран может выйти из ДНЯО — МИД
0
268
15:00 30.03.2026
Вучич заявил, что контракт на поставки российского газа в Сербию продлен на 3 месяца
0
254
14:32 30.03.2026
ВС РФ освободили Новоосиново в Харьковской области
0
293
14:28 30.03.2026
Собянин: Вольерный комплекс для панды Катюши откроется в этом году
0
288
14:12 30.03.2026
Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg
0
327

