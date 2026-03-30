Низкое качество математики в школах мешает поступлению в училища ВМФ — Патрушев

Низкое качество преподавания математики, физики и химии в школах негативно влияет на подготовку при поступлении в судостроительные, мореходные вузы и училища ВМФ. На это указал помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам повышения качества математического и естественно-научного образования в интересах подготовки инженерных кадров для морской отрасли и Военно-морского флота (ВМФ).

«Острота проблем в сфере качества школьного образования по математике и естественно-научным дисциплинам сохраняется, а их негативное влияние на подготовку инженерных и военных кадров остается значительным», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, число выпускников, выбравших данные предметы для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), увеличивается медленно и не обеспечивает необходимого количества абитуриентов по инженерным специальностям. Так, в 2025 году ЕГЭ по физике сдавали 99 тысяч человек, что на 9,3% больше, чем годом ранее (в 2024 году — 91 тысяча человек).

«При этом по программам бакалавриата и специалитета по инженерной области образования, где необходимо как минимум иметь положительные результаты по профильной математике и физике, было выделено более 190 тысяч бюджетных мест», — уточнил помощник президента.

Увеличение числа желающих сдать ЕГЭ по физике в текущем году до 146 тысяч человек также не обеспечит качественный прием на 194 тысячи бюджетных мест инженерной области образования, резюмировал он.