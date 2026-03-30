Польша начнет производство ракет для систем ПВО малой дальности — Минобороны
16:32 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша построит центр по производству и обслуживанию британско-итальянских зенитных ракет CAMM-ER, которые будут использоваться для польской системы ПВО малой дальности Narew. Церемония подписания контракта на строительство производственного центра состоялась на военном электронном заводе в населенном пункте Зеленки под Варшавой, трансляция мероприятия велась в социальных сетях польского Минобороны.
«Сегодня я могу объявить о начале строительства сервисно-производственного центра в рамках программы Narew», — заявил замглавы ведомства Цезарий Томчик. По его словам, стоимость строительства составит 130 млн злотых ($35 млн). Строительство центра будет завершено к 2028 году.
Программа Narew предусматривает приобретение систем ПВО малой дальности, в частности, для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Основная задача этой системы — прикрытие войск и объектов в районе боевых действий и авиабаз, а также дополнение огневой системы зенитных и противоракетных комплексов средней дальности Wisla на малых высотах.
