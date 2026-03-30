Собянин: Вольерный комплекс для панды Катюши откроется в этом году
14:28 30.03.2026
Модернизация Московского зоопарка будет продолжаться в нынешнем году, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в зоопарке сейчас живут около 15,7 тыс. представителей фауны, причем более половины из них относятся к редким и исчезающим видам. «В прошлом году здесь родились около 1,6 тысячи новых обитателей, а 165 животных переехали в столицу из других стран и российских регионов», — сообщил глава города. А в марте 2025 года был установлен мировой рекорд по количеству видов животных, обитающих в зоопарке, их 1253. Достижение было зафиксировано Книгой рекордов России, при этом к сегодняшнему дню коллекцию зоопарка пополнили еще 30 видов. По словам Сергея Собянина, в 2025 году Московский зоопарк посетили более 3,2 млн человек, еще 640 тыс. пользователей наблюдали за животными в Интернете.
Поддержать популярность учреждения позволит обновление вольеров. Например, в этом году планируется открыть вольерные комплексы для золотистых курносых обезьян, а также для панды Катюши - на старой территории в зоне «Круг катания».
Не так давно в зоопарке появились гигантские выдры - Васко, Фидель и Севиль, а также был открыт обновленный вольер «Солнечные медведи» с малайскими медведями - Машей, Лучиком и Звездочкой. А в парке «Сокольники» в 1-м Лучевом просеке на месте старого орнитария открыли центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка для лечения и адаптации пострадавших хищных и краснокнижных птиц.
НОВОСТИ
- 16:00 30.03.2026
- Европу ждет экономическая катастрофа при наземной операции США против Ирана — Вучич
- 15:32 30.03.2026
- ЕК приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро
- 15:12 30.03.2026
- Иран может выйти из ДНЯО — МИД
- 15:00 30.03.2026
- Вучич заявил, что контракт на поставки российского газа в Сербию продлен на 3 месяца
- 14:32 30.03.2026
- ВС РФ освободили Новоосиново в Харьковской области
- 14:12 30.03.2026
- Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg
- 14:00 30.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военных в зоне СВО
- 13:32 30.03.2026
- ВС РФ освободили Луговское в Запорожской области
- 13:12 30.03.2026
- Церемония схождения Благодатного огня пройдет в ограниченном формате — полиция Израиля
- 13:00 30.03.2026
- В Иране заявили, что Тегеран умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу
