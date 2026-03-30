0
0
189
НОВОСТИ

Собянин: Вольерный комплекс для панды Катюши откроется в этом году

14:28 30.03.2026

Модернизация Московского зоопарка будет продолжаться в нынешнем году, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в зоопарке сейчас живут около 15,7 тыс. представителей фауны, причем более половины из них относятся к редким и исчезающим видам. «В прошлом году здесь родились около 1,6 тысячи новых обитателей, а 165 животных переехали в столицу из других стран и российских регионов», — сообщил глава города. А в марте 2025 года был установлен мировой рекорд по количеству видов животных, обитающих в зоопарке, их 1253. Достижение было зафиксировано Книгой рекордов России, при этом к сегодняшнему дню коллекцию зоопарка пополнили еще 30 видов. По словам Сергея Собянина, в 2025 году Московский зоопарк посетили более 3,2 млн человек, еще 640 тыс. пользователей наблюдали за животными в Интернете.

Поддержать популярность учреждения позволит обновление вольеров. Например, в этом году планируется открыть вольерные комплексы для золотистых курносых обезьян, а также для панды Катюши - на старой территории в зоне «Круг катания».

Не так давно в зоопарке появились гигантские выдры - Васко, Фидель и Севиль, а также был открыт обновленный вольер «Солнечные медведи» с малайскими медведями - Машей, Лучиком и Звездочкой. А в парке «Сокольники» в 1-м Лучевом просеке на месте старого орнитария открыли центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка для лечения и адаптации пострадавших хищных и краснокнижных птиц.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку