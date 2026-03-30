Польша потратит $120 млн на строительство «электронного забора» на границе с Украиной
17:12 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши планируют потратить около $120 млн на укрепление границы с Украиной в целях сокращения случаев нелегального проникновения на территорию республики. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
В рамках проекта планируется установить «электронный барьер», подземные кабели для фиксации сейсмической активности и камеры с тепловизором для круглосуточного мониторинга ситуации. Власти планировали профинансировать укрепления с помощью средств из европейского фонда милитаризации (SAFE), однако из-за президентского вето чиновники вынуждены искать недостающие средства на стороне.
Отмечается, что проект может быть свернут в случае нехватки финансирования, однако в настоящий момент уже ведется поиск подрядчиков.
НОВОСТИ
- 17:00 30.03.2026
- Иран возложил на Израиль ответственность за атаку на опреснительную станцию в Кувейте
- 16:32 30.03.2026
- Польша начнет производство ракет для систем ПВО малой дальности — Минобороны
- 16:12 30.03.2026
- Низкое качество математики в школах мешает поступлению в училища ВМФ — Патрушев
- 16:00 30.03.2026
- Европу ждет экономическая катастрофа при наземной операции США против Ирана — Вучич
- 15:32 30.03.2026
- ЕК приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро
- 15:12 30.03.2026
- Иран может выйти из ДНЯО — МИД
- 15:00 30.03.2026
- Вучич заявил, что контракт на поставки российского газа в Сербию продлен на 3 месяца
- 14:32 30.03.2026
- ВС РФ освободили Новоосиново в Харьковской области
- 14:28 30.03.2026
- Собянин: Вольерный комплекс для панды Катюши откроется в этом году
- 14:12 30.03.2026
- Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg
