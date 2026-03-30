НОВОСТИ

Польша потратит $120 млн на строительство «электронного забора» на границе с Украиной

17:12 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши планируют потратить около $120 млн на укрепление границы с Украиной в целях сокращения случаев нелегального проникновения на территорию республики. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

В рамках проекта планируется установить «электронный барьер», подземные кабели для фиксации сейсмической активности и камеры с тепловизором для круглосуточного мониторинга ситуации. Власти планировали профинансировать укрепления с помощью средств из европейского фонда милитаризации (SAFE), однако из-за президентского вето чиновники вынуждены искать недостающие средства на стороне.

Отмечается, что проект может быть свернут в случае нехватки финансирования, однако в настоящий момент уже ведется поиск подрядчиков.

