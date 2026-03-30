Иран возложил на Израиль ответственность за атаку на опреснительную станцию в Кувейте

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не наносил удара по станции по опреснению воды в Кувейте, это провокация Израиля. С таким утверждением выступил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Недавнее нападение сионистского режима на опреснительную установку в Кувейте, сопряженное с обвинениями в адрес Исламской Республики Иран, является признаком подлости и низости сионистских оккупантов», — приводит его слова телеканал SNN.