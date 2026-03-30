0
0
0
НОВОСТИ

Египетское судно буксирует российский газовоз «Арктик метагаз» — комитет по ЧС Ливии

17:32 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египетский буксир Mardave, работающий по поручению ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), осуществляет буксировку поврежденного в результате нападения у берегов Ливии российского газовоза «Арктик метагаз». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель ливийского комитета по чрезвычайным ситуациям, занимающегося инцидентом с российским судном, Халед Гулам.

По его словам, «в настоящее время судно находится примерно в 62 морских милях от побережья страны». «В последние дни операция сталкивается с рядом трудностей, обусловленных неблагоприятными погодными условиями. В частности, два дня назад произошел разрыв буксировочного троса, что осложнило процесс. В настоящее время операция продолжается, оставаясь технически сложной», — сказал Гулам.

Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз «Арктик метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку