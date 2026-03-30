Украина признала инцидент с дронами и извинилась перед Финляндией

Украина признала нарушение финского воздушного пространства ее дронами, извинившись перед Финляндией за произошедшее. Об этом заявил журналистам спикер украинского МИД Георгий Тихий.

«Мы уже извинились перед финской стороной за этот инцидент», — цитирует издание «Общественное» заявление спикера украинского МИД Георгия Тихого.

По его словам, Украина делится с Финляндией необходимой информацией для выяснения всех обстоятельств.