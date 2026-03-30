НОВОСТИ

Украина признала инцидент с дронами и извинилась перед Финляндией

18:00 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина признала нарушение финского воздушного пространства ее дронами, извинившись перед Финляндией за произошедшее. Об этом заявил журналистам спикер украинского МИД Георгий Тихий.

«Мы уже извинились перед финской стороной за этот инцидент», — цитирует издание «Общественное» заявление спикера украинского МИД Георгия Тихого.

По его словам, Украина делится с Финляндией необходимой информацией для выяснения всех обстоятельств.

НОВОСТИ

18:40 30.03.2026
Агентство Moody`s повысило прогноз роста экономики Грузии до 6% в 2026 году
0
61
17:32 30.03.2026
Египетское судно буксирует российский газовоз «Арктик метагаз» — комитет по ЧС Ливии
0
203
17:12 30.03.2026
Польша потратит $120 млн на строительство «электронного забора» на границе с Украиной
0
215
17:00 30.03.2026
Иран возложил на Израиль ответственность за атаку на опреснительную станцию в Кувейте
0
246
16:32 30.03.2026
Польша начнет производство ракет для систем ПВО малой дальности — Минобороны
0
266
16:12 30.03.2026
Низкое качество математики в школах мешает поступлению в училища ВМФ — Патрушев
0
306
16:00 30.03.2026
Европу ждет экономическая катастрофа при наземной операции США против Ирана — Вучич
0
311
15:32 30.03.2026
ЕК приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро
0
323
15:12 30.03.2026
Иран может выйти из ДНЯО — МИД
0
346
15:00 30.03.2026
Вучич заявил, что контракт на поставки российского газа в Сербию продлен на 3 месяца
0
339

