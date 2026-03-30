Агентство Moody`s повысило прогноз роста экономики Грузии до 6% в 2026 году
18:40 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста экономики Грузии в 20206 году с 5,5% до 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
«Рейтинговое агентство Moody`s завершило периодический обзор суверенного рейтинга Грузии. В заявлении рейтингового агентства внимание уделяется устойчивым макроэкономическим и фискальным параметрам, которые остаются сильными, несмотря на внешние шоки. Следует отметить, что рейтинговое агентство в 2026 году прогнозирует экономический рост в 6%, что является сравнительно высоким показателем для стран такого типа», — приводит пресс-служба слова замминистра экономики Вахтанга Цинцадзе.
По его словам, рейтинговое агентство в своем обзоре также внимание уделяет значительному сокращению дефицита текущего счета, который в 2025 году составил 2,9% от ВВП.
Аналитики Moody's также отмечают макроэкономическую политику правительства, в результате которой экономика Грузии в 2025 году выросла на 7,5%, что является одним из самых высоких показателей в мире.
