В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, погиб один подросток
19:20 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учащийся открыл стрельбу из ружья в школе в аргентинском городе Сан-Кристобаль (провинция Санта-Фе), один несовершеннолетний погиб. Об этом сообщил телеканал TN.
По его данным, 15-летний подросток открыл огонь во время утренней церемонии поднятия флага Аргентины. Погибшему школьнику было 13 лет. Еще двое учащихся были госпитализированы. Несколько несовершеннолетних получили травмы, когда выпрыгивали из окон школы, услышав выстрелы.
Остановить стрелявшего смог один из сотрудников образовательного учреждения. Как сообщает TN, подросток пронес ружье в школу в чехле от гитары. Полиция пока не установила, кому принадлежало оружие.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать