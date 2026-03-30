ЕС на год продлил санкции против Ирана — Совет ЕС

20:00 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС на год продлил санкции против Ирана, введенные якобы за нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял решение продлить до 13 апреля 2027 года рестриктивные меры», введенные за якобы «серьезные нарушения прав человека» в Иране, говорится в документе.

Санкции введены против 262 физических лиц, главным образом — силовиков, чиновников, сотрудников пенитенциарной и судебной систем, а также 53 организаций. Рестрикции для физлиц подразумевают запрет на въезд в ЕС, а также блокировку активов в европейских банках, а для юрлиц — заморозку активов и запрет европейскому бизнесу на любые контакты с ними.

