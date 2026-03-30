Мерц заявил, что 80% проживающих в ФРГ сирийцев в течение 3 лет должны вернуться на родину
20:40 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в течение следующих трех лет порядка 80% из примерно 1 млн проживающих в Германии сирийских беженцев должны вернуться на родину.
Он отметил, что большинство сирийцев, получивших убежище в ФРГ, хотят вернуться на родину. «Они хотят восстановить ее», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. «Однако я также попросил президента аш-Шараа в приоритетном порядке принять обратно тех, кто больше не имеет действующего вида на жительство в Германии. У нас есть небольшая группа лиц — сирийцев, совершивших правонарушения, — которые создают нам проблемы, и их мы хотим депортировать в первую очередь», — пояснил канцлер ФРГ.
«Но в более длительной перспективе — в ближайшие три года, и это было также желанием президента аш-Шараа, — около 80% сирийцев, находящихся сейчас в Германии, должны вернуться на родину», — констатировал Мерц. В то же время он подчеркнул, что ФРГ заинтересована в том, чтобы те, кто живет в Германии, хочет здесь остаться и хорошо интегрирован, — остались. «Президент аш-Шараа как раз говорил о врачах и медицинском персонале, работающих в наших больницах. Эти люди вполне могут остаться в Германии. Однако многие из тех, кто находится здесь, нужны у себя дома», — заметил глава правительства Германии.
Гражданская война в Сирии, по его словам, закончена. «И теперь принципиально открыта перспектива возвращения в родную страну, в Сирию. И мы хотим сделать это возможным совместными усилиями», — резюмировал Мерц.
