НОВОСТИ

Действующий премьер-министр Армении снова выдвинут кандидатом на пост премьера

20:16 30.03.2026 Источник: Интерфакс

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьера от возглавляемой им партии «Гражданский договор» на предстоящих в июне парламентских выборах. «Завершились и подведены итоги двух туров внутренних выборов партии «Гражданский договор». Благодарю всех моих друзей по партии за оказанное мне очередное доверие, за оказанную честь возглавить избирательный список партии «Гражданский договор» и стать кандидатом на пост премьер-министра Республики Армения», – написал Пашинян в соцсети. Парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня. Армения – парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра республики.

НОВОСТИ

20:00 30.03.2026
ЕС на год продлил санкции против Ирана — Совет ЕС
0
90
19:20 30.03.2026
В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, погиб один подросток
0
149
18:40 30.03.2026
Агентство Moody`s повысило прогноз роста экономики Грузии до 6% в 2026 году
0
212
18:00 30.03.2026
Украина признала инцидент с дронами и извинилась перед Финляндией
0
302
17:32 30.03.2026
Египетское судно буксирует российский газовоз «Арктик метагаз» — комитет по ЧС Ливии
0
343
17:12 30.03.2026
Польша потратит $120 млн на строительство «электронного забора» на границе с Украиной
0
306
17:00 30.03.2026
Иран возложил на Израиль ответственность за атаку на опреснительную станцию в Кувейте
0
372
16:32 30.03.2026
Польша начнет производство ракет для систем ПВО малой дальности — Минобороны
0
353
16:12 30.03.2026
Низкое качество математики в школах мешает поступлению в училища ВМФ — Патрушев
0
395
16:00 30.03.2026
Европу ждет экономическая катастрофа при наземной операции США против Ирана — Вучич
0
404

