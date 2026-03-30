Эфиопия предоставит «золотую визу» инвесторам в экономику страны

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Золотая виза» станет доступна инвесторам в эфиопскую экономику. Ее можно будет купить за 10 тыс. долл. (около 800 тыс. руб.). Сам документ позволит жить и работать в этой восточноафриканской стране в течение 10 лет с минимальными бюрократическими издержками и возможностью продления права на свое пребывание в стране. Предусмотрены и дополнительные «привилегии»: возможность ускоренного прохождения процедур досмотра и контроля в аэропортах. В планах правительства и введение визы для иностранцев, владеющих эфиопской недвижимостью. Она будет действовать пять лет, сообщил заместитель гендиректора Службы по вопросам иммиграции и гражданства (ICS) Эфиопии Госа Демиссие.