Эфиопия предоставит «золотую визу» инвесторам в экономику страны

20:50 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Золотая виза» станет доступна инвесторам в эфиопскую экономику. Ее можно будет купить за 10 тыс. долл. (около 800 тыс. руб.). Сам документ позволит жить и работать в этой восточноафриканской стране в течение 10 лет с минимальными бюрократическими издержками и возможностью продления права на свое пребывание в стране. Предусмотрены и дополнительные «привилегии»: возможность ускоренного прохождения процедур досмотра и контроля в аэропортах. В планах правительства и введение визы для иностранцев, владеющих эфиопской недвижимостью. Она будет действовать пять лет, сообщил заместитель гендиректора Службы по вопросам иммиграции и гражданства (ICS) Эфиопии Госа Демиссие.

22:00 30.03.2026
Иностранцев планируют выдворять из РФ за незаконные митинги и хулиганство
21:30 30.03.2026
США будут принимать решение по допуску на Кубу отдельно для каждого танкера — Белый дом
21:10 30.03.2026
Власти Японии собираются усилить охрану иностранных посольств
20:40 30.03.2026
Мерц заявил, что 80% проживающих в ФРГ сирийцев в течение 3 лет должны вернуться на родину
20:16 30.03.2026
Действующий премьер-министр Армении снова выдвинут кандидатом на пост премьера
20:00 30.03.2026
ЕС на год продлил санкции против Ирана — Совет ЕС
19:20 30.03.2026
В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, погиб один подросток
18:40 30.03.2026
Агентство Moody`s повысило прогноз роста экономики Грузии до 6% в 2026 году
18:00 30.03.2026
Украина признала инцидент с дронами и извинилась перед Финляндией
17:32 30.03.2026
Египетское судно буксирует российский газовоз «Арктик метагаз» — комитет по ЧС Ливии
