Власти Японии собираются усилить охрану иностранных посольств

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охрану посольств в Японии планируют усилить. Причиной стал инцидент с проникновением лейтенанта японских Сил самообороны на территорию китайского диппредставительства в Токио 24 марта. Главное полицейское управление страны теперь намерено проверить охрану всех посольств, чтобы впредь не допустить повторения подобных событий. Задержанный офицер в результате допросов признался, что хотел потребовать от посла КНР в Токио прекратить делать резкие заявления о Японии. Сообщалось также о планах японца совершить самоубийство на глазах представителя Китая. Инцидент произошел на фоне обострения японско-китайских отношений в конце 2025 года после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване: глава японского правительства не исключила, что Токио может применить силу в случае вторжения КНР на остров.