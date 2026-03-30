Иностранцев планируют выдворять из РФ за незаконные митинги и хулиганство

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому иностранцев и лиц без гражданства будут выдворять из страны за ряд правонарушений. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ предусматривает, что сразу в нескольких статьях кодекса появятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем.

Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, а также за публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность РФ. Кроме того, административное выдворение будет ожидать иностранцев за нарушение требований режима ЧС, КТО или военного положения, стрельбу в неположенных местах, создание помех движению транспорта, неповиновение правоохранительным органам и мелкое хулиганство.

Авторы инициативы также предлагают выдворять за правонарушения, связанные с экстремизмом и деструктивной информацией. В частности, это наказание будет предусмотрено за осквернение религиозных символов, возбуждение ненависти или вражды, пропаганду экстремистской или нацисткой символики, производство и распространение экстремистских материалов, использование аудиовизуальных сервисов для распространения призывов к терроризму и за злоупотребления свободой СМИ для распространения опасной информации.

Помимо введения наказания в виде выдворения в некоторые статьи, законопроектом также предлагается повысить штрафы за отдельные правонарушения. Наказания будут ужесточены в том числе за нарушение правил пересечения границы РФ, правил въезда в страну и режима пребывания, незаконную работу иностранцев в России и незаконный прием мигрантов на работу.