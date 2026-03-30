Режим ЧС введен в 8 муниципалитетах Дагестана из-за последствий непогоды

22:40 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Дагестана ввели режим ЧС в восьми муниципалитетах республики из-за последствий непогоды. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В городах и районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Указ об этом сегодня подписал Сергей Меликов. Согласно тексту документа, ЧС из-за непогоды введен в следующих муниципальных образованиях: Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Хасавюрт, Дербентский район, Карабудахкентский район, Хасавюртовский район», — говорится в сообщении.

