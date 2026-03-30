США будут принимать решение по допуску на Кубу отдельно для каждого танкера — Белый дом
21:30 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США намерена в каждом конкретном случае отдельно принимать решение по допуску на Кубу для танкеров с топливом. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Решения по-прежнему будут приниматься в каждом конкретном случае по гуманитарным или иным причинам. Но в нашей санкционной политике не произошло никаких существенных изменений», — сказала она. Пресс-секретарь Белого дома также опровергла предположение журналистов о том, что США «дали России зеленый свет» на поставки нефти на Кубу. «Нет, это не то, что я сказала. Решение принимается в каждом конкретном случае», — указала она в ответ на соответствующий вопрос.
