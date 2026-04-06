Хор Сретенского монастыря отправляется в гастрольный тур с новой программой «Россия у нас одна»

Фото с сайта www.rosneft.ru

Хор Сретенского монастыря при поддержке компании «Роснефть» начинает новый гастрольный тур по России. Новую программу «Россия у нас одна» смогут увидеть жители 11 городов в регионах, где работают предприятия нефтяной компании. Среди них Самара, Новокуйбышевск, Красноярск, Нефтекамск, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Рязань, Туапсе, Саратов.

Программа будет представлена публике 2 апреля на концерте в Уфе. «Россия у нас одна» - музыкальное посвящение великой истории, духовной силе и культурному наследию страны. Хор исполнит знакомые и любимые публикой песни: «Есть только миг», «Прекрасное далеко», «Все пройдет», «Позови меня тихо по имени», «Конь», «Надежда» и многие другие. Автором идеи и режиссером постановки стал директор Хора Сретенского монастыря, композитор Федор Степанов. Перед зрителями на концертах также выступят сотрудники «Роснефти», ставшие победителями и призерами корпоративного творческого фестиваля «Энергия талантов». Гастрольный тур завершится 31 августа концертом в Красноярске.

Напомним, «Роснефть» поддерживает Хор Сретенского монастыря уже более 10 лет. За это время состоялось множество концертных туров, во время которых публике были представлены такие постановки как «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей», «Великой Победе посвящается».