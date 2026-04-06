7 млн иранцев готовы защищать страну с оружием в руках — спикер Меджлиса
15:33 02.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 7 миллионов граждан Ирана готовы взять в руки оружие и встать на защиту своей страны. Об этом заявил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.
«Прямо сейчас, менее чем за неделю, в результате мощной национальной кампании, охватившей всю страну, было собрано 7 млн иранцев, которые выразили готовность взять в руки оружие и встать на защиту своей страны», — написал он на своей странице в соцсети X. По словам Галибафа, иранцы «готовы проливать кровь», защищая республику, и «стоять до конца».
