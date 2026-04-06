Нефть подорожала, рынки рухнули после речи Трампа об эскалации войны с Ираном — NYT
16:00 02.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировые рынки отреагировали резким падением, а нефть подскочила более чем на 7% после телеобращения президента США Дональда Трампа, в котором он не предложил четкой стратегии выхода из войны. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, инвесторы, рассчитывавшие на сигналы деэскалации, оказались разочарованы. Цена нефти марки Brent показала наибольший однодневный рост за три недели. Фондовые рынки упали по всему миру, особенно сильно пострадали биржи азиатских стран, импортирующих большие объемы ближневосточной нефти.
Трамп в обращении также призвал американцев «сохранять перспективу» в оценке экономических издержек войны, однако занял противоречивую позицию по Ормузскому проливу. Президент заявил одновременно, что его открытие является делом других стран, и что не согласится ни на какое перемирие без открытия пролива.
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
