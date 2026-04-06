Международные резервы РФ за неделю снизились на $21,4 млрд, до $755,4 млрд — ЦБ

Международные резервы РФ на 27 марта 2026 года составили $755,4 млрд, снизившись за неделю на $21,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 20 марта, объем резервов составлял $776,8 млрд.