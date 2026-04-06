Никто кроме РФ не предлагает работу другим странам на принципах равенства — Орешкин

16:32 02.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто кроме России не предлагает работу другим странам на принципах равенства, у РФ нет задачи подавлять контрагентов, заявил замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на пленарной сессии Международного транспортно-логистического форума.

«То предложение, которое есть в нашей стране, оно носит уникальный характер. Никто кроме России сейчас другим странам не предлагает работу на таких принципах равенства для обеспечения суверенитета нашего партнерства. У России нет задачи подавлять контрагентов. Сильный партнер для нас гораздо важнее, чем зависящий от нас партнер, — сказал он. — Поэтому мы готовы давать инструментарий для того, чтобы наши партнеры становились сильнее, потому что мы всегда с сильными независимыми партнерами чувствуем себя сильнее и увереннее».

