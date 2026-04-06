Ормузский пролив не может быть освобожден силой - президент Франции
17:00 02.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мнения о возможности освобождения Ормузского пролива силой, высказываемые, в том числе в США, нереалистичны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Это никогда не было вариантом, которого мы придерживаемся, и мы считаем, что он нереалистичен. Он нереалистичный, потому что продлится неопределенное время и подвергнет всех, кто проходит через пролив, рискам с берега со стороны стражей исламской революции, обладающих соответствующими средствами, а также рискам от баллистических ракет", - сказал Макрон в четверг журналистам в Сеуле, где он находится с визитом. Его высказывания транслировал телеканал BFMTV.
"С самого начала мы говорили, что надо открыть Ормузский пролив, потому что он имеет стратегическое значение для энергетики, также для удобрений, для международной торговли. Но это можно сделать только согласованным с Ираном образом. То есть первое - это, конечно, прекращение огня, возобновление переговоров, и в рамках этого, чтобы гарантировать, что не последуют удары по судам, возможно, то, что могла бы предложить миссия по обеспечению безопасности. Такой вариант возможен", - считает французский президент.
Он отметил, что в любом случае не допускает возможности силовой операции и подчеркнул важность дипломатических переговоров.
