Ормузский пролив не может быть освобожден силой - президент Франции

17:00 02.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мнения о возможности освобождения Ормузского пролива силой, высказываемые, в том числе в США, нереалистичны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это никогда не было вариантом, которого мы придерживаемся, и мы считаем, что он нереалистичен. Он нереалистичный, потому что продлится неопределенное время и подвергнет всех, кто проходит через пролив, рискам с берега со стороны стражей исламской революции, обладающих соответствующими средствами, а также рискам от баллистических ракет", - сказал Макрон в четверг журналистам в Сеуле, где он находится с визитом. Его высказывания транслировал телеканал BFMTV.

"С самого начала мы говорили, что надо открыть Ормузский пролив, потому что он имеет стратегическое значение для энергетики, также для удобрений, для международной торговли. Но это можно сделать только согласованным с Ираном образом. То есть первое - это, конечно, прекращение огня, возобновление переговоров, и в рамках этого, чтобы гарантировать, что не последуют удары по судам, возможно, то, что могла бы предложить миссия по обеспечению безопасности. Такой вариант возможен", - считает французский президент.

Он отметил, что в любом случае не допускает возможности силовой операции и подчеркнул важность дипломатических переговоров.

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
603
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
526
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
740
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
765
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
0
851
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
727
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
715
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
0
1141
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
0
1000
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
0
1046

