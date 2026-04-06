0
0
2248
НОВОСТИ

Европе нужно прислушиваться к немногочисленным голосам разума — Дмитриев

17:12 02.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужно прислушиваться к голосам разума, среди которых венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Европе необходимо прислушаться к немногочисленным голосам разума», — написал он социальной сети X.

Дмитриев отметил, что к голосам разума относится и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который понимает серьезность надвигающегося энергетического и экономического кризиса.

Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал пост Орбана, в котором венгерский политик сообщил, что единственным способом спасти Европу от энергетического кризиса является отмена санкций, введенных против российской энергетики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

НОВОСТИ

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
603
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
526
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
740
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
765
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
0
851
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
727
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
715
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
0
1141
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
0
1000
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
0
1046

Возврат к списку