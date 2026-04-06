Европе нужно прислушиваться к немногочисленным голосам разума — Дмитриев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужно прислушиваться к голосам разума, среди которых венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Европе необходимо прислушаться к немногочисленным голосам разума», — написал он социальной сети X.

Дмитриев отметил, что к голосам разума относится и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который понимает серьезность надвигающегося энергетического и экономического кризиса.

Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал пост Орбана, в котором венгерский политик сообщил, что единственным способом спасти Европу от энергетического кризиса является отмена санкций, введенных против российской энергетики.