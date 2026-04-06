Кириенко обсудил с Гунбой ключевые направления абхазско-российского сотрудничества
17:40 02.04.2026 Источник: Интерфакс
Развитие партнерских отношений с Абхазией является важным приоритетом для президента РФ, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
"Безусловно, развитию партнёрства способствует решение президента России, итоги вашей с ним встречи и совместные договоренности. Президент России держит все эти вопросы на контроле, для него развитие партнёрства России и Абхазии - это важный приоритет. Сегодня годовщина вашей инаугурации, которая была в прошлом году. Очень многое поменялось в республике за этот год, но впереди еще огромный путь. Масштабные преобразования только начинаются", - сказал Кириенко на встрече с Гунбой в аэропорту Сухума.
Со своей стороны, Гунба поблагодарил руководство РФ за содействие развитию Абхазии и восстановлению авиагавани в республике.
"Это действительно новый этап, новая эра развития нашей страны, которая была бы невозможным без решения президента Российской Федерации Владимира Путина. Знаю, что вместе с вами сегодня прибыло большое количество экспертов, бизнесменов, руководителей регионов. Эти связи очень важны для укрепления взаимоотношений между нашими странами", - сказал президент Абхазии.
В ходе встречи стороны затронули ключевые направления абхазско-российского сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в социальной, экономической и инфраструктурной сферах.
