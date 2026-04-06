В преддверии Пасхи РФ и Украина готовят обмен пленными - Москалькова

18:15 Источник: Интерфакс

Россия и Украина ведут работу по подготовке очередного обмена пленными в преддверии Пасхи, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова журналистам на "полях" заседания Комиссии по правам человека СНГ.

Уполномоченный добавила, что есть "договоренность о том, чтобы военнопленные смогли почувствовать православный праздник". "И в России, и на Украине они получат куличи и возможность встретиться со священником", - сказала она.