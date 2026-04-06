Источник ТАСС подтвердил информацию о том, что Минцифры попросило некоторые интернет-площадки в РФ ограничить доступ по VPN

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ попросило крупные российские интернет-площадки ограничить доступ на их платформы пользователям с включенными VPN, 30 марта министерство провело совещание с руководителями компаний. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из компаний, участвовавших во встрече.

«Информацию подтверждаю. С 15 апреля сервисам рекомендовано блокировать VPN-трафик. В противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями», — сказал собеседник агентства.