Уитэкер: Настало время нашим союзникам по НАТО объяснить, почему они выгодны для США

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэтью Уитэкер потребовал от союзников по альянсу доказать свою ценность для Вашингтона на фоне угроз президента США Дональда Трампа выйти из блока из-за разногласий по войне с Ираном. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Настало время нашим союзникам по НАТО объяснить, почему они выгодны для США, и продемонстрировать это на деле. У них культура разговоров. У США — культура действий. И это главная проблема, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас», — сказал Уитэкер.