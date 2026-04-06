Идею Ирана об оплате прохода через Ормуз участники конференции по безопасности пролива отвергли

Участники конференции по безопасности, посвященной перекрытию Ормузского пролива, отвергли идею Ирана о взимании платы за проход через него. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Иветт Купер, которая председательствовала на встрече с участием руководителей внешнеполитических ведомств более чем 40 стран.

«Мы обсудили ряд возможных направлений коллективных скоординированных действий: усиление международного дипломатического давления, в том числе через ООН, с целью отправки Ирану четких и скоординированных сигналов об обеспечении беспрепятственного транзита через Ормузский пролив и полный отказ от введения пошлин в отношении судов, пытающихся пройти через него», — указывается в документе, опубликованном Форин оффисом.