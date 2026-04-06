Идею Ирана об оплате прохода через Ормуз участники конференции по безопасности пролива отвергли
20:30 02.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники конференции по безопасности, посвященной перекрытию Ормузского пролива, отвергли идею Ирана о взимании платы за проход через него. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Иветт Купер, которая председательствовала на встрече с участием руководителей внешнеполитических ведомств более чем 40 стран.
«Мы обсудили ряд возможных направлений коллективных скоординированных действий: усиление международного дипломатического давления, в том числе через ООН, с целью отправки Ирану четких и скоординированных сигналов об обеспечении беспрепятственного транзита через Ормузский пролив и полный отказ от введения пошлин в отношении судов, пытающихся пройти через него», — указывается в документе, опубликованном Форин оффисом.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
комментарии(0)