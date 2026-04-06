Генсек ООН: Мы стоим на грани более широкой войны, которая может поглотить весь Ближний Восток

Мир стоит на грани развязывания масштабной войны, которая может охватить весь Ближний Восток, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы стоим на грани более широкой войны, которая может поглотить весь Ближний Восток и окажет драматический эффект на весь мир", - цитирует пресс-служба ООН Гутерриша. Он отметил, что последствия нынешнего конфликта уже ощущаются во всем мире.