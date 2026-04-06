Цены на авиатопливо в Европе бьют рекорды, в лондонском «Хитроу» начинают отменять рейсы

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на авиационный керосин в Европе достигли рекордно высокого показателя — $1 900 за тонну. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, в наиболее уязвимом положении находится Великобритания, включая лондонский аэропорт Хитроу, где начинают отменять рейсы из-за дороговизны авиационного керосина.