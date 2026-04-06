В Нидерландах прогремел взрыв у здания еврейской организации

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв случился у здания организации «Христиане за Израиль» в городе Нейкерк (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

По ее информации, инцидент произошел в пятницу, 3 апреля около 23:30 по местному времени (00:30 4 апреля мск). Эпицентр взрыва, предположительно, находился у забора на территории организации. Район вокруг еврейского центра оцеплен, на месте работают экстренные службы. Полиция открыла расследование, информация о наличии жертв или пострадавших пока не уточняется.