В Нидерландах прогремел взрыв у здания еврейской организации
10:30 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв случился у здания организации «Христиане за Израиль» в городе Нейкерк (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов. Об этом сообщила газета De Telegraaf.
По ее информации, инцидент произошел в пятницу, 3 апреля около 23:30 по местному времени (00:30 4 апреля мск). Эпицентр взрыва, предположительно, находился у забора на территории организации. Район вокруг еврейского центра оцеплен, на месте работают экстренные службы. Полиция открыла расследование, информация о наличии жертв или пострадавших пока не уточняется.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать