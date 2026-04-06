Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки БПЛА на Таганрог
11:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек, еще четверо ранены в результате ночной воздушной атаки на Таганрог погиб. Среди пострадавших есть иностранец, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге — один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Пострадавшие получили серьезные ранения, по оценкам медиков, состояние троих тяжелое». — написал он в своем канале в Max, отметив, что семье погибшего будет оказана помощь.
Помимо этого, он уточнил, что власти окажут необходимую поддержку и помощь семьям пострадавших — сейчас за их жизнь и здоровье борются врачи.
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
