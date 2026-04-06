Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки БПЛА на Таганрог

11:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек, еще четверо ранены в результате ночной воздушной атаки на Таганрог погиб. Среди пострадавших есть иностранец, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге — один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Пострадавшие получили серьезные ранения, по оценкам медиков, состояние троих тяжелое». — написал он в своем канале в Max, отметив, что семье погибшего будет оказана помощь.

Помимо этого, он уточнил, что власти окажут необходимую поддержку и помощь семьям пострадавших — сейчас за их жизнь и здоровье борются врачи.

