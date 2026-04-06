В ВСУ заявили, что не могут исключить женщин из реестра военнообязанных

Исключение из украинского реестра военнообязанных женщин, данные которых попали туда по ошибке, невозможно технически. Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ, которым подчиняется система территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

«Изменить такую информацию в соответствующем ТЦК невозможно. В реестре „Оберег“ (реестр военнообязанных — прим. ТАСС) отсутствует техническая возможность уничтожения сведений о гражданах Украины, не являющихся призывниками, военнообязанными и резервистами», — говорится в сообщении на странице Сухопутных войск в соцсети.

В ведомстве утверждают, что «ошибочная» информация вносилась с систему с 2021 года, при этом уверяя, что мобилизация женщин, не имеющих медицинских или фармацевтических специальностей, не планируется.

В последний месяц на Украине вновь стали говорить о том, что власти из-за критического дефицита личного состава в армии могут готовиться к мобилизации женщин. Поводом для этого стали случаи объявления в розыск по линии военкоматов женщин, которые, по данным электронного реестра, якобы уклонялись от призыва. Однако оказавшиеся на военном учете гражданки страны не имели никакого отношения к Вооруженным силам или медслужбе. Кроме того, на улицах украинских городов появилась социальная реклама, лозунги которой можно трактовать как агитацию за вступление женщин в ряды ВСУ.