В ВСУ заявили, что не могут исключить женщин из реестра военнообязанных
11:30 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исключение из украинского реестра военнообязанных женщин, данные которых попали туда по ошибке, невозможно технически. Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ, которым подчиняется система территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
«Изменить такую информацию в соответствующем ТЦК невозможно. В реестре „Оберег“ (реестр военнообязанных — прим. ТАСС) отсутствует техническая возможность уничтожения сведений о гражданах Украины, не являющихся призывниками, военнообязанными и резервистами», — говорится в сообщении на странице Сухопутных войск в соцсети.
В ведомстве утверждают, что «ошибочная» информация вносилась с систему с 2021 года, при этом уверяя, что мобилизация женщин, не имеющих медицинских или фармацевтических специальностей, не планируется.
В последний месяц на Украине вновь стали говорить о том, что власти из-за критического дефицита личного состава в армии могут готовиться к мобилизации женщин. Поводом для этого стали случаи объявления в розыск по линии военкоматов женщин, которые, по данным электронного реестра, якобы уклонялись от призыва. Однако оказавшиеся на военном учете гражданки страны не имели никакого отношения к Вооруженным силам или медслужбе. Кроме того, на улицах украинских городов появилась социальная реклама, лозунги которой можно трактовать как агитацию за вступление женщин в ряды ВСУ.
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
