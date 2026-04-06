0
0
1335
НОВОСТИ

Суд приговорил к 20 годам колонии жителя Костромы за госизмену — ФСБ

13:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы 34-летнего жителя Костромы, который по заданию украинской террористической организации пытался устроиться на промышленное предприятие Костромской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«2-м Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор жителю Костромы за совершение государственной измены и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. <…> Суд постановил приговорить Ларионова А. С. к 20 годам лишения свободы, из которых 4 года с отбыванием в тюрьме, а оставшаяся часть срока — 16 лет — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — сообщили в ФСБ.

По информации спецслужбы, Ларионов 1991 г. р. в Telegram инициативно стал сотрудничать с представителем украинской террористической организации. «В последующем фигуранту была поставлена задача составить резюме и осуществить трудоустройство на одно из промышленных предприятий Костромской области. На этом этапе Ларионов был задержан сотрудниками ФСБ России», — сообщили в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку