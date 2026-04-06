Папа Римский не согласился с Хегсетом, что ВС США ведут борьбу во имя Христа

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Лев XIV заявил, что господство «чуждо пути Иисуса Христа». Это произошло на фоне призывов шефа Пентагона Пита Хегсета к мольбам о победе американских солдат «во имя Иисуса Христа».

«Мы знаем, что на протяжении всей истории миссия нередко искажалась стремлением к господству, совершенно чуждым пути Иисуса Христа <…> Следовательно, стоит помнить, что ни в пастырской сфере, ни в социальной и политической сферах не может быть полезным злоупотребление властью», — подчеркнул Лев XIV в ходе мессы.

Ранее Хегсет призвал американский народ молиться о победе и безопасности вооруженных сил США: «Каждый день, на коленях, с семьей, в школах, в церквях. Во имя Иисуса Христа».