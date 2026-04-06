Наступая у Рай-Александровки, силы ВС РФ выдавили ВСУ из Липовки в ДНР — Марочко

Военные ВС РФ, наступая у Рай-Александровки, выдавили солдат Вооруженных сил Украины из Липовки Донецкой Народной Республики и начали зачистку населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Рай-Александровке, то здесь наши военнослужащие продолжают развивать успех, двигаясь с населенного пункта Никифоровка и Федоровка Вторая. По моим данным, населенный пункт Липовка перешел в так называемую серую зону. Наши военнослужащие занимаются зачисткой данного района», — сказал он.