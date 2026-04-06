Очередной удар нанесен по территории вблизи АЭС «Бушер» в Иране

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снаряд упал рядом с территорией АЭС «Бушер», погиб один из охранников атомной станции, но основные объекты не повреждены. Об этом сообщила Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«Сегодня утром, в субботу, около 08:30 (08:00 мск — прим. ТАСС) снаряд упал вблизи территории Бушерской атомной электростанции (у ограждения станции). В результате ударной волны и осколков, вызванных этой атакой, одно из вспомогательных зданий станции получило повреждения, и, к сожалению, один из сотрудников службы физической защиты станции погиб», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ОАЭИ.

Отмечается, что основные объекты станции не повреждены, и процесс ее эксплуатации не был нарушен.